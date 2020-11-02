На Урале из диспансера похитили препараты для лечения рака почти на 800 тысяч рублей

Напомним, в 2018 году в Нижнем Тагиле был задержан подозреваемый в краже личного имущества врача из больницы на ул. Вязовской. Следователи выяснили, что неизвестный дождался, когда медработник выйдет из кабинета, и залез в окно первого этажа, которое было открыто. Преступник украл кошелек, документы и сотовый телефон.