На Урале из диспансера похитили препараты для лечения рака почти на 800 тысяч рублей

В Свердловской области из онкодиспансера украли медицинские препараты общей стоимостью 780 тысяч рублей, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Похищение произошло из кабинета для хранения медицинских препаратов отделения радиологического корпуса. Всего пропало 53 ампулы противоопухолевого препарата «Эрбитукс». В полицию медики обратились в августе, когда и произошел инцидент, но уголовное дело по статье УК РФ 158 (Кража в особо крупном размере) возбудили лишь 31 октября. Напомним, в 2018 году в Нижнем Тагиле был задержан подозреваемый в краже личного имущества врача из больницы на ул. Вязовской. Следователи выяснили, что неизвестный дождался, когда медработник выйдет из кабинета, и залез в окно первого этажа, которое было открыто. Преступник украл кошелек, документы и сотовый телефон.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter