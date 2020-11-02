На Урале в селе мужчина зашел в дом к соседке и «потрогал» ее внучку

На Урале в селе мужчина зашел в дом к соседке и «потрогал» ее внучку

Сегодня, 18:04ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В селе Абакаш Нижнесергинского района мужчина, проживающий на улице Мусы Джалия, 28 октября вошел в дом к соседке и «потрогал» 12-летнюю девочку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В доме в тот момент находилась пожилая бабушка и ее внуки и внучки.

Мужчина увидел, что в доме не было матери детей, подсел на кровать к 12-летней девочке, когда та спала, откинул одеяло и разбудил, напугав ребенка.

Мама девочки написала заявление в полицию. Она уверена, что сосед пытался домогаться до ее дочери. Она считает, что на это есть веские основания, потому что посторонний мужчина вряд ли станет проникать в чужой дом просто так. Заявление у женщины было принято.

Напомним, ранее правоохранители из Екатеринбурга опознали педофила по фото австралийского интерпола. Сотрудники выявили, что на снимках 2015 года, девушка из Калининграда. С ней связались и выяснили, что она в детстве ездила к бабушке в Екатеринбрург. К ней приходил мужчина и сфотографировал действия сексуального характера. За это ей дали конфеты, а взрослым она из-за страха не стала рассказывать. В ходе розыскных мероприятий установили личность мужчины. Им оказался екатеринбуржец, который уже находится в тюрьме за аналогичные нарушения.

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