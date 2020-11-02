На Урале в селе мужчина зашел в дом к соседке и «потрогал» ее внучку

В доме в тот момент находилась пожилая бабушка и ее внуки и внучки.
Мужчина увидел, что в доме не было матери детей, подсел на кровать к 12-летней девочке, когда та спала, откинул одеяло и разбудил, напугав ребенка.
Мама девочки написала заявление в полицию. Она уверена, что сосед пытался домогаться до ее дочери. Она считает, что на это есть веские основания, потому что посторонний мужчина вряд ли станет проникать в чужой дом просто так. Заявление у женщины было принято.
Напомним, ранее правоохранители из Екатеринбурга опознали педофила по фото австралийского интерпола. Сотрудники выявили, что на снимках 2015 года, девушка из Калининграда. С ней связались и выяснили, что она в детстве ездила к бабушке в Екатеринбрург. К ней приходил мужчина и сфотографировал действия сексуального характера. За это ей дали конфеты, а взрослым она из-за страха не стала рассказывать. В ходе розыскных мероприятий установили личность мужчины. Им оказался екатеринбуржец, который уже находится в тюрьме за аналогичные нарушения.