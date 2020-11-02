На Урале в селе мужчина зашел в дом к соседке и «потрогал» ее внучку

Напомним, ранее правоохранители из Екатеринбурга опознали педофила по фото австралийского интерпола. Сотрудники выявили, что на снимках 2015 года, девушка из Калининграда. С ней связались и выяснили, что она в детстве ездила к бабушке в Екатеринбрург. К ней приходил мужчина и сфотографировал действия сексуального характера. За это ей дали конфеты, а взрослым она из-за страха не стала рассказывать. В ходе розыскных мероприятий установили личность мужчины. Им оказался екатеринбуржец, который уже находится в тюрьме за аналогичные нарушения.