В Нижнем Тагиле иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

Происшествие произошло 1 ноября около 21.00 на улице Садоводов. Предварительно, водитель «Хендэ Солярис», которым управлял мужчина 1972 года рождения, ехал по улице Садоводов в сторону улицы Монтажников. У дома № 59 по улице Садоводов он допустил наезд на пешехода.