В Нижнем Тагиле иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

Сегодня, 10:52ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле водитель автомобиля «Хендэ Солярис» сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Происшествие произошло 1 ноября около 21.00 на улице Садоводов. Предварительно, водитель «Хендэ Солярис», которым управлял мужчина 1972 года рождения, ехал по улице Садоводов в сторону улицы Монтажников. У дома № 59 по улице Садоводов он допустил наезд на пешехода.

​В результате ДТП, пешеход-мужчина 2001 года рождения отпущен домой с диагнозом: ушиб мягких тканей лица.

На момент ДТП водитель был трезвым, он прошел освидетельствование.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, 30 октября на железнодорожной станции Ивдель-1 грузовик протаранил стоявший грузовой состав.

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