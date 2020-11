В Нижнем Тагиле иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля «Хендэ Солярис» сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Происшествие произошло 1 ноября около 21.00 на улице Садоводов. Предварительно, водитель «Хендэ Солярис», которым управлял мужчина 1972 года рождения, ехал по улице Садоводов в сторону улицы Монтажников. У дома № 59 по улице Садоводов он допустил наезд на пешехода. ​В результате ДТП, пешеход-мужчина 2001 года рождения отпущен домой с диагнозом: ушиб мягких тканей лица. На момент ДТП водитель был трезвым, он прошел освидетельствование. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Напомним, 30 октября на железнодорожной станции Ивдель-1 грузовик протаранил стоявший грузовой состав. В Свердловской области грузовик протаранил поезд

