В Первоуральске на площади четыре квадратных километра загорелся ангар

В Первоуральске на площади четыре квадратных километра загорелся ангар

Сегодня, 17:16ПроисшествияPhoto: скриншот с видео ГУ МЧС России по Свердловской области
На производственной площадке в Первоуральске загорелся ангар на площади четыре тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МСЧ по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 15.00. Пожар случился на улице Сантехизделий. Загорелся агнар, где находится пластиковая тара, картон и бумага, которые способствуют распространению огня.

Не месте происшествия для борьбы с огнем задействованы 12 единиц спецтехники и 36 сотрудников МЧС.

Сообщается, что на месте развернут штаб пожаротушения, а к месту ЧП следует дополнительная техника и личный состав.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в конце октября в больнице Челябинска после взрыва кислородной будки начался пожар на первом и втором этаже здания. Кроме того, от взрыва пострадало остекление ближайших домов.

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