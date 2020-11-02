В Первоуральске на площади четыре квадратных километра загорелся ангар

Вызов поступил на пульт оператора в 15.00. Пожар случился на улице Сантехизделий. Загорелся агнар, где находится пластиковая тара, картон и бумага, которые способствуют распространению огня.
Не месте происшествия для борьбы с огнем задействованы 12 единиц спецтехники и 36 сотрудников МЧС.
Сообщается, что на месте развернут штаб пожаротушения, а к месту ЧП следует дополнительная техника и личный состав.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, в конце октября в больнице Челябинска после взрыва кислородной будки начался пожар на первом и втором этаже здания. Кроме того, от взрыва пострадало остекление ближайших домов.