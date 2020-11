В Первоуральске на площади четыре квадратных километра загорелся ангар

На производственной площадке в Первоуральске загорелся ангар на площади четыре тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МСЧ по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 15.00. Пожар случился на улице Сантехизделий. Загорелся агнар, где находится пластиковая тара, картон и бумага, которые способствуют распространению огня. Не месте происшествия для борьбы с огнем задействованы 12 единиц спецтехники и 36 сотрудников МЧС. Сообщается, что на месте развернут штаб пожаротушения, а к месту ЧП следует дополнительная техника и личный состав. По предварительной информации, пострадавших нет. Напомним, в конце октября в больнице Челябинска после взрыва кислородной будки начался пожар на первом и втором этаже здания. Кроме того, от взрыва пострадало остекление ближайших домов. Момент взрыва кислородной будки в «ковидном» госпитале в Челябинске попал на видео

