10 пациентов экстренно перевезли из Березовского из-за отказа системы кислорода

10 пациентов экстренно перевезли из Березовского из-за отказа системы кислорода
10 пациентов экстренно перевезли из Березовского из-за отказа системы кислорода
Сегодня, 13:05ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В больнице Березовского произошло ЧП — ночью отказала система обеспечения кислородом. 10 тяжелых пациентов экстренно перевезли в Екатеринбург.

Инцидент произошел около 23 часов 1 ноября. Врачам пришлось экстренно спасать тяжелобольных коронавирусом, находящихся на кислородной терапии. В итоге 10 больных из больницы Березовского пришлось перевозить в медучреждения Екатеринбурга, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в городской администрации.

Информацию о ЧП подтвердили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. По словам представителей ведомства, около двух часов ушло на исправление поломки системы кислородного обеспечения, в настоящий момент госпиталь работает в штатном режиме.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Свердловской области остается на высокой отметке.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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