Детское питание чуть не стало причиной гибели 4-месячного малыша в Полевском

31-летняя Ольга из Полевского стала жертвой бюрократии в медицине. У многодетной мамы четверо детей — двум из них 12 и 7 лет, 3 года, а младшему сынишке уже исполнилось 7 месяцев. Инцидент, о котором свердловчанка рассказала «КП-Екатеринбург», произошёл еще 17 июля. Накануне молодая мама накормила малыша смесью Farmalakt Mamelle premium, которую девушке выдали в местной детской поликлинике.
Я покормила сына, наблюдала за ним. А у него рвота началась, прямо фонтаном. Вызвала скорую. Врачи поставили противорвотный укол. Диагноз был острое раздражение кишечника,рассказала изданию Ольга.
Малыша отвезли в инфекционное отделение, однако госпитализировать не стали и отправили домой с предписанием давать ребенку активированный уголь и регидрон. Однако легче малышу не стало — на следующий день Ольга вновь вызвала скорую. У ребенка была не только рвота, но и примеси крови в кале.
Рвота так и не прекратилась, а уже утром у ребенка вышли сгустки крови из анального отверстия. Нас отвезли в инфекционку, посмотрели сына и назначили другие лекарства. Анализы не брали. Врачи сказали, что их не смущает ничего. Я чуть ли не на коленях просила, чтобы сделали ребенку УЗИ. Врачи отказали, по их мнению, у ребенка животик мягкий, все прощупывается. Нас опять отправили домой. Вечером я снова вызвала скорую, потому что мой ребенок чувствовал себя плохо. Эта ночь была просто ужасная. Ребенок даже бледнел, вспоминает свердловчанка.
Девушке рекомендовали вызвать участкового врача малышу. По словам свердловчанки, сын постоянно плакал. Пришедший на вызов врач созвонился с заведующей поликлиники — консилиум принял совместное решение об отправлении малыша в инфекционное отделение. Ольга в третий раз поехала в местную «инфекционку», где малышу поставили диагноз «гастроэнтерит» и назначили антибиотик.
Мы поехали в поликлинику к заведующей, чтобы найти специалистов и проставить уколы. Ребенок к этому времени даже голову не поднимал, не мог плакать и просто хрипел. Врачи поликлиники поставили антибиотик примерно в 16:00 и сказали, что ребенку станет легче. Ближе к 20:00 началось сильное кровотечение из ануса, рассказывает Ольга.
Женщина начала обзванивать все больницы, а детской больнице № 15 Екатеринбурге ей ответили, что малыша нужно срочно госпитализировать. В 9 вечера семья уже была на крыльце хирургического отделения больницы на Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге, где их ждали медсестры. Малыша осмотрели 7 специалистов, которые пришли к выводу, что ребенок умирает, и ему нужна срочная операция — у малыша был заворот кишок.
Хирург перезвонил после операции. Я, честно, боялась даже трубку брать. Знаете, я просто была как будто не в себе. Операция прошла успешно. Ребенок отошел от наркоза. Я кое — как дождалась восьми утра. Врач сказал, что нужно привезти. Меня пустят к ребенку, только если я сдам анализы. В больнице сказали, что посев делается 5 дней. Приехали в Екатеринбург. Я там уже просто плакать начала, просила пустить меня хотя бы просто посмотреть на сына. Медсестра ушла, поговорила с заведующей и они у меня взяли анализы прямо в больнице. Меня пустили к ребенку, потом я пошла к хирургу он мне сказал, что причина, по которой мой ребенок едва не умер, зависит от питания на 99,9%. У ребенка был заворот кишков. И если бы еще часа два ничего не делали, то операция ему б уже не понадобилась, вспоминает Ольга.
Женщина провела в больнице 10 дней — там медики подобрали малышу питание. Теперь Ольга дает сыну только гипоаалергеннную смесь другого производителя и вводит прикорм строго по рекомендации врачей.
Участковая врач пытается заверить Ольгу, что виноват прикорм.
Ну, какой тут может быть прикорм? Если ребенку только вот- вот 4 месяца исполнилось? Мне звонил лечащий врач из поликлиники, спрашивал: а может, вы что-то ему другое давали? Она говорила, что у него не было болевых синдромов. Но ребенок в четыре месяца ж не скажет, что у него болит, возмутилась Ольга.
Женщина написала жалобу в страховую компанию, откуда позднее ей пришел ответ, что в действиях медперсонала местной инфекционной больницы были найдены нарушения — при таких симптомах ребенка в обязательном порядке должен был осмотреть хирург. В Минздраве Свердловской области на жалобу Ольги пока не ответили. СУ СКР по Свердловской области в свою очередь также проводит проверку по обращению свердловчанки.
Напомним, 40 свердловчан с острой кишечной инфекцией были госпитализированы после обеда в столовой Богдановича.