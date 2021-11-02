Проверку жалобы вебкам-модели из Екатеринбурга по делу об изнасиловании начал СК

Следователи начали проверку по обращению студентки из Екатеринбурга, подрабатывающей интим-моделью, об изнасиловании. При этом в местном УВД говорят, что не отказывали девушке в принятии заявления о данном происшествии.

Информацию о том, что ее приняли за проститутки в местном отделе полиции, жертва изнасилования из Екатеринбурга разместила на своей странице в соцсети. Девушка сообщила также, что в МВД ей отказали в принятии заявления. Проверку по данным двум фактам начал следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Полицейские в свою очередь рассказали изданию, что с девушкой провели стандартную беседу про дачу ложных показаний, а подозреваемого в изнасиловании уже опросили. Однако гражданку предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, что предусмотрено при подаче любого заявления о преступлении. Гражданин, на которого указала заявительница, был установлен и опрошен. В настоящее время материал проверки передан в Следственный комитет,завили в УМВД Екатеринбурга. Напомним, студентка из уральской столицы пожаловалась в соцсетях на бездействие сотрудников местной полиции. Позднее оказалось, что девушка подрабатывает интим-моделью на одном из подобных сайтов. Заявившую об изнасиловании вебкам-модель из Екатеринбурга затравили в соцсетях

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