Врачи прооперировали Александра Мишарина, сейчас он находится в сознании

По словам руководителя администрации губернатора Вячеслава Лашманкина, эта операция была одной из нескольких, которые еще предстоит сделать губернатору. Напомним, в аварии Александр Мишарин получил травмы средней тяжести: открытый перелом голени, перелом бедра и ранения лица.

Авария произошла вчера около 9 часов вечера на 206 километре трассы Екатеринбург-Серов. Губернатор возвращался с севера области, где пребывал с двухдневным рабочим визитом, в Екатеринбург. В ДТП погиб один человек, водитель «Волги-Сайбер» 1946 года рождения, и травмировались двое: Александр Мишарин и его водитель.

Осмотр места ДТП, в котором принимали участие также руководители областных следственного управления СКР и ГУ МВД России, закончился только в 5 часов утра. Сразу после возвращения с места аварии в Екатеринбург начальники ведомств устроили пресс-конференцию с журналистами.

Главный следователь Свердловской области Валерий Задорин не сообщает причины аварии, но говорит о возможных версиях, основными из которых, по его мнению, являются неисправность встречного Мерседесу губернатора автомобиля и состояние погодных условий.

В момент аварии шел снегопад, на трассе образовался гололед. Это также могло привести к аварии утверждает Валерий Задорин.

По словам руководителя ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина, в аварии пострадали три автомобиля: Мерседес Мишарина, Волга-Сайбер, водитель которой погиб, и Шкода-Октавиа, которая ехала за Волгой и задела ее уже на маленькой скорости, после чего съехала в отбойник. Особенно сильно пострадали первые два автомобиля, которые столкнулись влобовую. Именно эти машины отвезены на площадку областного управления ГИБДД ГУ МВД России. Помещения, в которых стоят автомобили, опечатаны.

По факту столкновения, в результате которого умер человек, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ, а именно нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела водителя Волги-Сайбер. Тормозные пути автомобилей определены. Никаких видеосъемок, которые смогли бы прояснить реальную картину происшествия, следователи на месте аварии не нашли. Скорость автомобилей в момент аварии также пока не называется.