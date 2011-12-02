Жительница Подмосковья убила мужа и двоих детей, а потом пыталась отравиться сама

Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержана 46-летняя нигде не работающая хозяйка квартиры.

По версии следствия, злоумышленница подсыпала снотворное мужу и детям, после чего пользуясь тем, что они уснули, надела им на головы полиэтиленовые пакеты и затянула на шее скотчем. Впоследствии, не желая жить, она выпила спиртного, смешав его со снотворным, однако была обнаружена следственно-оперативной группой живой, в бессознательном состоянии, после чего была госпитализирована в местную больницу.

Как показала подозреваемая, убийство совершено по мотиву отсутствия средств к существованию и стимулов в жизни. Подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.