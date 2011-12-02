Жительница Подмосковья убила мужа и двоих детей, а потом пыталась отравиться сама
1 декабря 2011 года приблизительно в 16 часов 20 минут в следственные органы Следственного комитета РФ по Московской области поступило сообщение об обнаружении в квартире жилого дома на улице Фучика в городе Балашихе Московской области тел троих человек - мужа и двоих детей - мальчика 2005 года рождения и девочки 2003 года рождения с признаками гнилостных изменений.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).
В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержана 46-летняя нигде не работающая хозяйка квартиры.
По версии следствия, злоумышленница подсыпала снотворное мужу и детям, после чего пользуясь тем, что они уснули, надела им на головы полиэтиленовые пакеты и затянула на шее скотчем. Впоследствии, не желая жить, она выпила спиртного, смешав его со снотворным, однако была обнаружена следственно-оперативной группой живой, в бессознательном состоянии, после чего была госпитализирована в местную больницу.
Как показала подозреваемая, убийство совершено по мотиву отсутствия средств к существованию и стимулов в жизни. Подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Проводятся неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательств виновности женщины. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.