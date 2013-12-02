Авария на Красногвардейской, ставшая причиной большой пробки: информация от тагильского ГИБДД (ФОТО)

Так, в 14:35 водитель автомобиля Lada Priora, 34-летний водитель, следуя по улице Красногвардейская со стороны Заводская в сторону Кулибина, у дома №15, совершая поворот налево, не уступил дорогу встречному авто – маршрутному такси.