Авария на Красногвардейской, ставшая причиной большой пробки: информация от тагильского ГИБДД (ФОТО)
2 декабря 2013, 15:45Происшествия
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В минувшую субботу на городском портале TagilCity.ru вышла публикация о перекрытии участка улицы Красногвардейская между Заводской и Кулибина. Сегодня отделение пропаганды ГИБДД предоставило официальную информацию о случившемся. Дело в том, что там произошло ДТП с участием пассажирской Газели и ВАЗа.
Так, в 14:35 водитель автомобиля Lada Priora, 34-летний водитель, следуя по улице Красногвардейская со стороны Заводская в сторону Кулибина, у дома №15, совершая поворот налево, не уступил дорогу встречному авто – маршрутному такси.
Газель, добавим, перевозила пассажиров по маршруту №39 (Вокзал – Сухоложский поселок). На момент ДТП в салоне находилось 13 пассажиров. В результате ДТП травму – ушиб мягких тканей лица – получила женщина 1981 года рождения. После осмотра медицинской бригадой была отпущена домой.
Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД
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