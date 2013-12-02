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Зима в Нижнем Тагиле началась с аварий: сбиты два пешехода, в том числе ребенок (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зима в Нижнем Тагиле началась с аварий: сбиты два пешехода, в том числе ребенок (ФОТО)

2 декабря 2013, 14:45Происшествия
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