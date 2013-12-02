Зима в Нижнем Тагиле началась с аварий: сбиты два пешехода, в том числе ребенок (ФОТО)

Первое ДТП зарегистрировано в 11:55, когда водитель Honda, женщина 1981 года рождения, следуя по Ленинградскому проспекту, около дома №74 сбила пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате пешеход 1941 года рождения получила травму – перелом обеих голеней. Женщина госпитализирована в ЦГБ №1.

Вторая авария зарегистрирована в 17:00, когда водитель Toyota Corolla, мужчина 1975 года рождения, следуя по улице Красная, сбил ребенка, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате у мальчика 2003 года рождения перелом плеча. После оказания медицинской помощи в травмпункте ЦГБ №4 его отпустили домой.

Добавим, статистика по происшествиям с участием пешеходов продолжает расти, несмотря на профилактические мероприятия и выпавший снег, на отсутствие которого, кстати, пеняли многие водители.

На фото слева авария на улице Красная, на фото справа - на Ленинградском проспекте.