Зима в Нижнем Тагиле началась с аварий: сбиты два пешехода, в том числе ребенок (ФОТО)
1 декабря в Нижнем Тагиле произошло два инцидента с участием пешеходов.
Первое ДТП зарегистрировано в 11:55, когда водитель Honda, женщина 1981 года рождения, следуя по Ленинградскому проспекту, около дома №74 сбила пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате пешеход 1941 года рождения получила травму – перелом обеих голеней. Женщина госпитализирована в ЦГБ №1.
Вторая авария зарегистрирована в 17:00, когда водитель Toyota Corolla, мужчина 1975 года рождения, следуя по улице Красная, сбил ребенка, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате у мальчика 2003 года рождения перелом плеча. После оказания медицинской помощи в травмпункте ЦГБ №4 его отпустили домой.
Добавим, статистика по происшествиям с участием пешеходов продолжает расти, несмотря на профилактические мероприятия и выпавший снег, на отсутствие которого, кстати, пеняли многие водители.
На фото слева авария на улице Красная, на фото справа - на Ленинградском проспекте.
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