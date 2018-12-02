Подросток из Асбеста подозревается в ограблении пенсионерки на 26 тысяч рублей
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: pxhere.com
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Вечером 19 ноября в Асбесте возле дома на улице 8 Марта молодой парень силой похитил у пенсионерки 26 300 рублей.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в состав которой вошел кинолог со служебно-розыскной собакой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
В ходе розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался подросток 2003 года рождения, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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