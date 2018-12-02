Уголовное дело: житель Краснотурьинска выбросил щенка с балкона пятого этажа

Житель Краснотурьинска обвиняется в жестоком обращении с животными, ему грозит уголовное наказание. Как установлено следствием, инцидент произошел 20 ноября. 58-летний мужчина пришел в гости к своим знакомым, которые проживают на пятом этаже дома на ул. Попова. По не ясным мотивам, предположительно, из хулиганских побуждений мужчина выбросил с балкона на тротуар щенка хозяев квартиры. Животное скончалось на месте, пишет «Вечерний Екатеринбург».