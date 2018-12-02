Уголовное дело: житель Краснотурьинска выбросил щенка с балкона пятого этажа
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснотурьинска, выбросившего с балкона пятого этажа щенка.
Житель Краснотурьинска обвиняется в жестоком обращении с животными, ему грозит уголовное наказание. Как установлено следствием, инцидент произошел 20 ноября. 58-летний мужчина пришел в гости к своим знакомым, которые проживают на пятом этаже дома на ул. Попова. По не ясным мотивам, предположительно, из хулиганских побуждений мужчина выбросил с балкона на тротуар щенка хозяев квартиры. Животное скончалось на месте, пишет «Вечерний Екатеринбург».
Личность подозреваемого установил участковый во время поквартирного обхода и опроса населения. Выяснилось, что подозреваемый нигде не работает, ранее он уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – 3 года лишения свободы.
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