Два человека пострадали при столкновении ВАЗа с грузовиками на Серовском тракте
Сегодня днем, 2 декабря, на Серовском тракте водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в два грузовика MAZ и Volvo с полуприцепом, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Установлено что 18-летний водитель ВАЗа ехал в сторону Екатеринбурга и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.
В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован в ЦГБ №2 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, скальпированная рана лба, открытый перелом левого бедра и ушиб грудной клетки.
18- летний пассажир ВАЗа также получил травмы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, вывих левого плеча, закрытый перелом плечевой кости, ушиб левого коленного сустава, ушиб нижней челюсти. Молодой человек госпитализирован в ЦГБ №4.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия