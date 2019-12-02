Двое тагильчан обвиняются в незаконной постановке на учет более 14 тысяч мигрантов

По версии следствия, организатор преступной схемы являлся индивидуальным предпринимателем и имел в собственности нежилое помещение на Индустриальной улице, которое было переоборудовано под общежитие. Кроме того, обвиняемый организовал несколько офисов в городе, где принимал документы от иностранцев и фиктивно за денежное вознаграждение ставил их на учет.

Таким образом за 2014 год мужчина незаконно зарегистрировал 1 537 иностранных граждан, в 2015 году — 2 001 иностранца, в 2016 году — 2 757 граждан, в 2017 году — 4 306 иностранных граждан, в 2018 — 3 580 иностранных граждан.

В мае 2018 год обвиняемый привлек к своей преступной деятельности 33-летнюю сообщницу. Они разработали прайс-лист, согласно которому стоимость временной регистрации или продлении ее по патенту и трудовому договору — одна тысяча рублей на месяц, на два-три месяца — 1,4 тысячи рублей, 3,5 тысяч — на год.

Обвиняемые вели строгую отчетность своей криминальной прибыли. Соучастница ежемесячно получала не менее 35 тысяч рублей. Также осуществлялись оплаты коммунальных услуг и налоговых платежей, офис обеспечивался оргтехникой.