В Нижнем Тагиле обманувшая пенсионерку лжемедик приговорена к обязательным работам
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор местной жительнице, которая, представившись медиком, обманом выманила у пенсионерки 75 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на Тагилстроевскую прокуратуру.
Обвиняемая пришла домой к 79-летней пожилой женщине, представилась медработником и предложила ей делать инъекции и проводить консультации. За услуги попросила 75 тысяч рублей, которые пенсионерка сняла с банковского счета.
В это время к пожилой женщине пришел сын. Он, заподозрив обман, обратился в медучреждение и узнал, что такой сотрудницы у них нет. Мужчина попытался сфотографировать лжемедика, но та скрылась в автомобиле.
После заявления в полицию мошенницу нашли. Ей оказалась 40-летняя жительница Красного Камня. Она злоупотребляет алкоголем и перебивается случайными заработками.
Так как обвиняемая ранее не была судима и извинилась перед потерпевшей, суд назначил ей 300 часов обязательных работ. Кроме того, она должна вернуть пенсионерке похищенные деньги.