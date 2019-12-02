В Нижнем Тагиле обманувшая пенсионерку лжемедик приговорена к обязательным работам

Обвиняемая пришла домой к 79-летней пожилой женщине, представилась медработником и предложила ей делать инъекции и проводить консультации. За услуги попросила 75 тысяч рублей, которые пенсионерка сняла с банковского счета.

В это время к пожилой женщине пришел сын. Он, заподозрив обман, обратился в медучреждение и узнал, что такой сотрудницы у них нет. Мужчина попытался сфотографировать лжемедика, но та скрылась в автомобиле.

После заявления в полицию мошенницу нашли. Ей оказалась 40-летняя жительница Красного Камня. Она злоупотребляет алкоголем и перебивается случайными заработками.