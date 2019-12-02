В Свердловской области МЧС спасло двоих туристов, застрявших на горе из-за травмы
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Сотрудники МЧС в Свердловской области спустили с горы Косьвинский Камень двоих туристов. Один из них сломал ногу и не смог спуститься самостоятельно, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщение об инциденте поступило 1 декабря. Туристам повезло, что на горе работает устойчивая сотовая связь. Они дозвонились в МЧС и помогли спасателям определить их координаты.
Спасатели три часа поднимались на гору. Там туристу наложили шину и доставили в поселок Кытлым. В спасательной операции принимали участие 13 человек личного состава на четырех единицах спецтехники.
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