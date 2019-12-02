В Свердловской области МЧС спасло двоих туристов, застрявших на горе из-за травмы

Сообщение об инциденте поступило 1 декабря. Туристам повезло, что на горе работает устойчивая сотовая связь. Они дозвонились в МЧС и помогли спасателям определить их координаты.

Спасатели три часа поднимались на гору. Там туристу наложили шину и доставили в поселок Кытлым. В спасательной операции принимали участие 13 человек личного состава на четырех единицах спецтехники.