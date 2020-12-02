На 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников

О кончине актера сообщили в пресс-службе Московского художественного театра имени Чехова, в котором он играл с 1997 года.
Известно, что Плотников болел коронавирусом и последние дни провел на аппарате искусственной вентиляции легких.
Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Невьянске. Свою карьеру он начал со сцены свердловского ТЮЗа. В 1978 году актер получил приглашение в Москву. Он сыграл десятки выдающихся ролей, но самую большую известность он получил после съемок в кино «Восхождение» (1976), «Дульсинея Тобосская» (1980), «Михайло Ломоносов» (1986) и, конечно же, «Собачье сердце» (1988).
Напомним, 25 ноября стало известно о кончине известного футболиста Диего Марадона. Он умер в 60 лет от остановки сердца.