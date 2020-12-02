На 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Невьянске. Свою карьеру он начал со сцены свердловского ТЮЗа. В 1978 году актер получил приглашение в Москву. Он сыграл десятки выдающихся ролей, но самую большую известность он получил после съемок в кино «Восхождение» (1976), «Дульсинея Тобосская» (1980), «Михайло Ломоносов» (1986) и, конечно же, «Собачье сердце» (1988).