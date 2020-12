В Нижнем Тагиле коммунальная авария оставила без тепла часть Дзержинского района

В Нижнем Тагиле 2 ноября из-за коммунальной аварии на проспекте Вагоностроителей произошло отключение отопления в части Вагонки.

Проведение аварийно-восстановительных работ в связи с аварией проходит в начале центрального проспекта Вагонки. «Горэнерго-НТ» работает на трубопроводе возле дома № 12 на улице Вагоностроителей,сообщил официальный паблик администрации города ВКонтакте со ссылкой на администрацию Дзержинского района. По данным читателей TagilCity.ru, тепло отсутствует сразу в ряде домов на проспекте Вагоностроителей и улицах Юности, Окунева, Тельмана. На Вагонке сутки нет отопления. Люди замерзают. В диспетчерской ничего конкретного не говорят. Помогите, мы замерзаем!!! Отключен большой участок: весь Петриковский поселок и дома по Вагоностроителей с 4 по 12,поделилась тагильчанка. Специалисты ремонтной службы обещали оперативно закончить работы на подающем трубопроводе.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter