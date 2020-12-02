В Нижнем Тагиле коммунальная авария оставила без тепла часть Дзержинского района

На Вагонке сутки нет отопления. Люди замерзают. В диспетчерской ничего конкретного не говорят. Помогите, мы замерзаем!!! Отключен большой участок: весь Петриковский поселок и дома по Вагоностроителей с 4 по 12,поделилась тагильчанка.