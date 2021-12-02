3-месячный ребенок в Первоуральске скончался из-за сильно прижавшейся во сне мамы

Вечером перед сном у ребенка поднялась температура, он ничего не ел, а на утро скончался. Родился он в полной семье, которая на учете не состоит. Специалисты назначили вскрытие для определения причины смерти, сообщает Telegram-канал «Уралнаш».
По результатам экспертизы стало известно, что причиной смерти стала механическая травма головы. Мама призналась, что сильно прижалась во сне. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области TagilCity.ru информацию не опровергли, но сообщили, что пока комментариев по данному поводу не дают.