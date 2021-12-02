3-месячный ребенок в Первоуральске скончался из-за сильно прижавшейся во сне мамы

3-месячный ребенок в Первоуральске скончался из-за сильно прижавшейся во сне мамы
3-месячный ребенок в Первоуральске скончался из-за сильно прижавшейся во сне мамы
Сегодня, 12:09ПроисшествияФото: 1MI
Трехмесячный ребенок скончался в Первоуральске. Причиной стала мама, которая сильно прижалась во сне к ребенку.

Вечером перед сном у ребенка поднялась температура, он ничего не ел, а на утро скончался. Родился он в полной семье, которая на учете не состоит. Специалисты назначили вскрытие для определения причины смерти, сообщает Telegram-канал «Уралнаш».

По результатам экспертизы стало известно, что причиной смерти стала механическая травма головы. Мама призналась, что сильно прижалась во сне. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области TagilCity.ru информацию не опровергли, но сообщили, что пока комментариев по данному поводу не дают.

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