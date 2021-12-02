Из-за депутатов без QR-кода в думу Асбеста нагрянула полиция

У всех присутствовавших были переписаны паспортные данные. Это коснулось также сотрудников администрации и гостей, сообщила депутат гордумы Наталья Крылова. Она считает, что к правоохранителям обратились местные жители после публикаций в СМИ и соцсетях об инциденте.
Спикер гордумы Сергей Ларионов уточнил, что депутаты на заседания проходят по пропускам, пишет Ура.ру. Он отметил, что до сегодняшнего дня (2 декабря — прим. ред.) коды у них не проверялись, но теперь будут.
Известно также, что по результатам проверки у одного депутата не имеется прививки и QR-кода.