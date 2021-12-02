Из-за депутатов без QR-кода в думу Асбеста нагрянула полиция

Из-за депутатов без QR-кода в думу Асбеста нагрянула полиция
Из-за депутатов без QR-кода в думу Асбеста нагрянула полиция
Сегодня, 15:53ПроисшествияФото: 1MI
Заседание гордумы Асбеста прервали сотрудники полиции. Они явились для проверки QR-кодов у депутатов. Проверка вызвана поступившим сообщением о посещении заседаний непривитыми депутатами.

У всех присутствовавших были переписаны паспортные данные. Это коснулось также сотрудников администрации и гостей, сообщила депутат гордумы Наталья Крылова. Она считает, что к правоохранителям обратились местные жители после публикаций в СМИ и соцсетях об инциденте.

Спикер гордумы Сергей Ларионов уточнил, что депутаты на заседания проходят по пропускам, пишет Ура.ру. Он отметил, что до сегодняшнего дня (2 декабря — прим. ред.) коды у них не проверялись, но теперь будут.

Известно также, что по результатам проверки у одного депутата не имеется прививки и QR-кода.

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