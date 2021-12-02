Молодой человек упал с высотки в Екатеринбурге

Молодой человек упал с высотки в Екатеринбурге
Молодой человек упал с высотки в Екатеринбурге
Сегодня, 21:31ПроисшествияФото: 1MI
Неизвестный молодой человек разбился из-за того, что упал с многоэтажного дома в Екатеринбурге. Происшествие случилось 2 декабря на улице Братская, 27/3.

По словам очевидца происходящего, все случилось около 13.00, а в квартиру в данном доме парень заехал лишь 1 декабря. Он планировал жить в ней месяц, пишет Е1.

Также свидетель рассказал, что три года назад уже происходил аналогичный случай: разбился 28-летний мужчина. Также дома в данном районе привлекают подростков. Они занимаются экстримом: на руках висят на карнизах.

Напомним, 14 ноября на улице Кутузова из окна квартиры выпала 28-летняя местная жительница Каменска-Уральского. Она получила ушибы, а на следующий день уже была выписана из больницы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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