Молодой человек упал с высотки в Екатеринбурге

Неизвестный молодой человек разбился из-за того, что упал с многоэтажного дома в Екатеринбурге. Происшествие случилось 2 декабря на улице Братская, 27/3.

По словам очевидца происходящего, все случилось около 13.00, а в квартиру в данном доме парень заехал лишь 1 декабря. Он планировал жить в ней месяц, пишет Е1. Также свидетель рассказал, что три года назад уже происходил аналогичный случай: разбился 28-летний мужчина. Также дома в данном районе привлекают подростков. Они занимаются экстримом: на руках висят на карнизах. Напомним, 14 ноября на улице Кутузова из окна квартиры выпала 28-летняя местная жительница Каменска-Уральского. Она получила ушибы, а на следующий день уже была выписана из больницы. 28-летняя девушка выпала из окна в Каменске-Уральском

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