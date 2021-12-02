Мошенники представились прокурором и на 3,2 миллиона обманули учительницу в Асбесте

Педагог из Асбеста стала жертвой мошенников. В период с 20 октября по 30 ноября они обманули свердловчанку на 3,2 миллиона рублей. Один из злоумышленников выдал себя за заместителя свердловского прокурора.

Данную информацию подтвердил глава областного главка Валерий Горелых. Он рассказал, что о случившемся 65-летняя женщина сообщила правоохранителям 30 ноября. Злоумышленники вышли с ней на связь еще в октябре. В тот день с учительницей связался незнакомец, который заявил, что он является сотрудником департамента банков России. Мошенник рассказал, что в Центробанк обратился мужчина, который выдал себя за племянника женщины. Предъявив доверенность, он захотел оформить кредит на 600 тысяч. Тогда свердловчанка заявила, что племянника никакого нет, сообщает Znak. Перезвонив, мошенник представился работником прокуратуры. Результатом стало то, что учительница взяла кредит и осуществила свыше 100 транзакций на полученные от аферистов счета. В полицию ее отвез родственник, приехавший в гости. Напомним, в конце ноября стало известно, что 29-летняя жительница Екатеринбурга поверила мошенникам и потеряла миллион рублей. Она оформила сразу несколько кредитов и перевела их «куда надо». 29-летняя екатеринбурженка потеряла миллион из-за телефонных мошенников

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