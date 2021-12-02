На 40 тысяч обанул мошенник тагильчанку при покупке запчастей в интернете

На 40 тысяч обанул мошенник тагильчанку при покупке запчастей в интернете
На 40 тысяч обанул мошенник тагильчанку при покупке запчастей в интернете
Сегодня, 15:48ПроисшествияФото: pixabay.com
Более 40 тысяч рублей лишилась доверчивая 62-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила, которая заказала запчасти для своего автомобиля на незнакомом сайте через интернет.

С заявлением потерпевшая обратилась в полицию еще зимой 2020 года. Она рассказала, что заказала запчасти на сайте в интернете. Через некоторое время продавец связался с пенсионеркой и попросил полностью внести предоплату за товар на банковскую карту, что она и сделала. Некоторое время мужчина тянул время, ссылаясь на задержку от поставщиков, а затем пропал и перестал выходить на связь.

Следователям удалось выйти на след злоумышленника летом 2021 года, они нашли владельца банковского счета в Краснодарском крае. По словам мужчины, он передал банковскую карту своему бывшему коллеге по автосервису. Полицейские установили место нахождения мошенника и доставили его из Краснодара в Нижний Тагил для дачи показаний.

Во время допроса ранее судимый мужчина признался в преступлении и возместил потерпевшей ущерб. Уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в суд, он находится под подпиской о невыезде, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, 82-летнего инвалида по зрению обманул сотрудник одного из банков Нижнего Тагила. Он зачитал практически незрячему мужчине договор, не упомянув страховку. Из-за этого пенсионер мог лишиться накоплений в 700 тысяч рублей через шесть лет. Прокуратура Дзержинского района направила исковое заявление о признании договора недействительным.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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