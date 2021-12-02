Пьяный педагог устроил смертельное ДТП в Каменске-Уральском

В тот день водитель Kia Rio, молодой человек 2000 года рождения, работающий педагогом, не выбрал скорость соответствующую дорожным условиям. В результате автомобиль занесло и выбросило с дороги на забор частного дома. В этот момент с водителем в машине находился пассажир 1997 года рождения. Он скончался до приезда скорой помощи.