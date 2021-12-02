Пьяный педагог устроил смертельное ДТП в Каменске-Уральском

Сотрудники полиции просят провести в школах и детских садах беседу с педагогами о соблюдении законодательства, а также напомнили об ответственности за нарушение ПДД.
Речь идет о смертельном ДТП, которое произошло в Каменске-Уральском 21 ноября, пишет ЕАН со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.
В тот день водитель Kia Rio, молодой человек 2000 года рождения, работающий педагогом, не выбрал скорость соответствующую дорожным условиям. В результате автомобиль занесло и выбросило с дороги на забор частного дома. В этот момент с водителем в машине находился пассажир 1997 года рождения. Он скончался до приезда скорой помощи.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД определили у водителя характерные признаки опьянения, однако молодой человек отказался проходить медосвидетельствование. В результате на него составлены протоколы за отказ от процедуры, управление транспортом без использования ремня безопасности и управление транспортом при наличии неисправностей или неблагоприятных условий. Материалы для возбуждения уголовного дела направлены в Следственный комитет.