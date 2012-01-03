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1 января жительница Камчатки упала с пирса в собственном авто
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 января жительница Камчатки упала с пирса в собственном авто

3 января 2012, 17:22ПроисшествияАлександра Логинова
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