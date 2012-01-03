1 января жительница Камчатки упала с пирса в собственном авто

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе главного управления МЧС по Камчатскому краю, вечером первого января, в результате неудачного разворота, легковой автомобиль Suzuki Escudo упал с пирса в Авачинскую бухту. Водитель из автомобиля выбраться не успела.