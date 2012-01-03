1 января жительница Камчатки упала с пирса в собственном авто
3 января 2012, 17:22ПроисшествияАлександра Логинова
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Водитель иномарки погибла в первый день нового года в Петропавловске-Камчатском, упав при неосторожном развороте вместе с машиной с пирса в Авачинскую бухту.
Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе главного управления МЧС по Камчатскому краю, вечером первого января, в результате неудачного разворота, легковой автомобиль Suzuki Escudo упал с пирса в Авачинскую бухту. Водитель из автомобиля выбраться не успела.
Водолазы Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда подняли автомобиль из воды.
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