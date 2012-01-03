В Таджикистане 30 человек зарезали парня, переодетого в Деда Мороза
В Таджикистане 24-летний житель Душанбе Парвиз Давлатбеков, переодевшийся Дедом Морозом, чтобы поздравить своих близких, был убит религиозными фанатиками. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов, молодой человек умер от многочисленных ножевых ранений в ночь на 2 января 2012 г.
Около 30 жителей Душанбе, вооруженных ножами напали на молодого человекау подъезда его дома с криками «Ты неверный!». Вместе с тем вМинистерстве внутренних дел Таджикистана считают инцидент «обыкновеннымбытовым преступлением».
30 декабря 2011 г. главный муфтийТаджикистана призвал правоверных мусульман отказаться от празднования «христианского» Нового года.
Мусульмане должны придерживаться своихобычаев. Украшение новогодней елки, танцы, игры не являются частью нашейкультуры. Празднование григорианского Нового года, имеющего религиозныекорни, не только противоречит законам ислама, но и традициям таджиков,- заявил он.
Вместе с тем в Таджикистане празднование Нового годапроходит на официальном уровне: так, президент ежегодно обращается кгражданам страны с новогодним обращением.
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