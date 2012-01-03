В Таджикистане 30 человек зарезали парня, переодетого в Деда Мороза

Около 30 жителей Душанбе, вооруженных ножами напали на молодого человекау подъезда его дома с криками «Ты неверный!». Вместе с тем вМинистерстве внутренних дел Таджикистана считают инцидент «обыкновеннымбытовым преступлением».

30 декабря 2011 г. главный муфтийТаджикистана призвал правоверных мусульман отказаться от празднования «христианского» Нового года.

Мусульмане должны придерживаться своихобычаев. Украшение новогодней елки, танцы, игры не являются частью нашейкультуры. Празднование григорианского Нового года, имеющего религиозныекорни, не только противоречит законам ислама, но и традициям таджиков,- заявил он.