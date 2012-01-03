Житель Новоуральска убил родную бабушку и спрятал ее тело в холодильник
Это убийство 22-летний Владислав А. совершил еще в ноябре 2010 года. В конце 2011 года приговором Новоуральского городского суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Днем 18 ноября 2010 года Владислав А. задушил бабушку шнуром от телефона. Ее тело он спрятал в холодильнике, а через несколько дней попросил знакомых вынести холодильник на свалку. Пока злоумышленник и его знакомые, не знавшие о содержимом холодильника, выносили его из дома, на квартиру к А. пришли сотрудники правоохранительных органов для проверки поступившей к ним информации об исчезновении пожилой женщины. Молодой преступник сбежал при виде сотрудников милиции и около месяца был в розыске.
Ранее горе-внук был неоднократно судим за кражу и разбойное нападение. С октября по ноябрь 2010 года он совершил еще несколько имущественных преступлений. Сначала он с двумя подельниками похитили имущество на общую сумму 12 тысяч рублей, чуть позже молодой человек занимался вымогательством. Он заставил нескольких человек взять в магазинах «Евросеть» технику в кредит на общую сумму около 90 тысяч рублей и отдать ему.
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