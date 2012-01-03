Житель Новоуральска убил родную бабушку и спрятал ее тело в холодильник

Днем 18 ноября 2010 года Владислав А. задушил бабушку шнуром от телефона. Ее тело он спрятал в холодильнике, а через несколько дней попросил знакомых вынести холодильник на свалку. Пока злоумышленник и его знакомые, не знавшие о содержимом холодильника, выносили его из дома, на квартиру к А. пришли сотрудники правоохранительных органов для проверки поступившей к ним информации об исчезновении пожилой женщины. Молодой преступник сбежал при виде сотрудников милиции и около месяца был в розыске.