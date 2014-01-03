«Спайс» до добра не доведет: с карниза третьего этажа снят разбушевавшийся тагильчанин (ФОТО)

На место происшествия были стянуты все оперативные службы города: полиция, спасатели, пожарная машина, оснащенная автоматической лестницей и бригада скорой медицинской помощи. На уговоры полицейских спуститься, молодой человек не реагировал, а продолжал перемещаться по крыше дома из одного конца, в другой.

После трехчасовых переговоров, «Службой спасения» молодой человек был все-таки снят с крыши дома. 35-летний мужчина пояснил, что залез на крышу здания напротив отдела ГИБДД по пожарной лестнице, чтобы привлечь внимание полицейских. С его слов – он пил вино и пиво, затем покурил курительную смесь «Спайс». Проживает он один, не работает, ранее судим за кражу.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

На место была вызвана бригада неотложной психиатрической помощи, ведь у нарушителя были и галлюцинации и ярко выраженное эмоциональное расстройство. По фактам употребления и хранения курительной смеси полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Зачастую, проблему наркомании осторо осознают и сами наркоманы, прекрасноп онимая, что губят свою жизнь. Но отказаться от губительной привычки самостоятельно они не могут, а обращаться в специальные медицинские учреждения стыдятся. В этой ситуации поможет анонимное лечение наркомании в клинике, где личность пациента не разглашается. К сожалению, для эффективного лечения нужно добровольное желание избавиться от наркотиков, что встречается крайне редко. Именно поэтому первым этапом чаще всего занимается психолог, помогающий избавиться от психологической зависимости.