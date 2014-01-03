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«Спайс» до добра не доведет: с карниза третьего этажа снят разбушевавшийся тагильчанин (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Спайс» до добра не доведет: с карниза третьего этажа снят разбушевавшийся тагильчанин (ФОТО)

3 января 2014, 12:30Происшествия
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