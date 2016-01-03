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О реках кипятка в Нижнем Тагиле сообщают жители Рудника (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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О реках кипятка в Нижнем Тагиле сообщают жители Рудника (ВИДЕО)

3 января 2016, 14:10ПроисшествияПавел Щербина
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