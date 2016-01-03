О реках кипятка в Нижнем Тагиле сообщают жители Рудника (ВИДЕО)

На Руднике по ул.Ульяновская река из «кипятка»! Залило всю центральную улицу Ульяновская сообщил в редакцию TagilCity.ru читатель Александр, приславший видео с места происшествия.

Оказалось, что тагильчанин немного сгустил краски.

О том, что течёт не кипяток, можно догадаться хотя бы по количеству пара. Но так ли это важно на скользкой зимней дороге?

Во первых, это - не кипяток, а утечка холодной воды. А во вторых, уже в 12:00 последствия утечки были устранены. В 8:00 получен сигнал об утечке из колодца. На данный момент авария и её последствия - устранены. В 16:00 планируем очищать дорогу повторно, дабы избежать обледенения рассказал журналисту TagilCity.ru диспетчер аварийной службы ООО «Водоканал НТ».

Портал TagilCity.ru призывает тагильчан к осторожности. Помните, износ городских сетей ещё не раз может преподнести неприятные сюрпризы на дороге.