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Полиция расследует новогоднюю бойню под Челябинском. Убиты 4 человека (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция расследует новогоднюю бойню под Челябинском. Убиты 4 человека (ФОТО)

3 января 2016, 12:00ПроисшествияПавел Щербина
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