Полиция расследует новогоднюю бойню под Челябинском. Убиты 4 человека (ФОТО)

Известно, что стрелявший мужчина уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Но сам стрелок утверждает, что действовал в целях самообороны.

По его словам, застреленные пришли с целью «разобраться» с подругой его жены. На улице они уже начали избивать хозяина дома и брата стрелка.

Тогда мужчина достал из сейфа охотничье ружье и произвёл пять выстрелов.

В итоге: четыре человека убиты, один госпитализирован с огнестрельным ранением кисти.

Пока неизвестно, учтёт ли суд обстоятельства нападения. Во всём конфликте от его начала и до конца предстоит разобраться органам внутренних дел. Для них, как и для экстренных служб, зимние праздники - это время напряженной работы.

Поэтому TagilCity.ru призывает жителей Нижнего Тагила отдыхать в своё удовольствие, а не себе в ущерб, создавая работу для других.