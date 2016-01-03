Полиция расследует новогоднюю бойню под Челябинском. Убиты 4 человека (ФОТО)
Следственный комитет выясняет подробности инцидента со стрельбой, произошедшего в ночь с 1 на 2 января в пригороде Челябинска.
Известно, что стрелявший мужчина уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Но сам стрелок утверждает, что действовал в целях самообороны.
По его словам, застреленные пришли с целью «разобраться» с подругой его жены. На улице они уже начали избивать хозяина дома и брата стрелка.
Тогда мужчина достал из сейфа охотничье ружье и произвёл пять выстрелов.
В итоге: четыре человека убиты, один госпитализирован с огнестрельным ранением кисти.
Пока неизвестно, учтёт ли суд обстоятельства нападения. Во всём конфликте от его начала и до конца предстоит разобраться органам внутренних дел. Для них, как и для экстренных служб, зимние праздники - это время напряженной работы.
Поэтому TagilCity.ru призывает жителей Нижнего Тагила отдыхать в своё удовольствие, а не себе в ущерб, создавая работу для других.
Фото: lifenews.ru
© Эрик Х., TagilCity.ru