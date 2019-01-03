Дети были эвакуировали из здания медицинского центра в Екатеринбурге из-за пожара
Сегодня, 09:38ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге в здании медицинского центра на улице Бардина 2 января произошел пожар, в результате которого из здания были эвакуированы пациенты и медперсонал.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению спасателей, в здании сработала пожарная сигнализация, благодаря чему люди быстро смогли покинуть здание. Среди эвакуированных были семь детей.
Пожарные ликвидировали возгорание за семь минут, площадь пожара составила 5 кв. м. Причина возникновения возгорания устанавливается, пишет znak.
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