Школьник из Ревды вытащил из горящего дома свою семью

3 января около 4:30 в Ревде произошло возгорание в частном доме. В момент пожара в жилом помещении находились пожилые супруги и трое их внуков, приехавших на каникулы в гости. Очаг возгорания находился на веранде, поэтому огонь заблокировал входную дверь, что помешало жильцам покинуть горящий дом. Ученик десятого класса решил выбираться через окна. Он вытащил 57-летнюю бабушку, а также младших брата и сестру. 65-летний дедушка выбрался из пожара самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пожилого мужчины ожоги 3% тела. Его супруга пострадала больше. По информации от очевидцев, она находилась без сознания, а ее тело было покрыто ожогами. Дети в пожаре не пострадали.

В тушении приняли участие три пожарных расчета. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.