Спасатели срезали крышу: ДТП произошло под Нижним Тагилом
Сегодня, 21:22ПроисшествияФото: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)
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3 января около 16:19 на 183 км трассы Серов-Нижний Тагил произошло столкновение автомобиля марки KIA Cerato и ВАЗ-2109.
Сюжеты: Нижний Тагил
3 января около 16:19 на 183 км трассы Серов-Нижний Тагил произошло ДТП с участием автомобиля марки KIA Cerato и ВАЗ-2109. Для того, чтобы спасти пострадавших сотрудникам МЧС пришлось произвести деблокировку с помощью аварийно-спасательного инструмента.
Мы 40 минут стояли в пробке. Когда нам разрешили проехать, на встречу проехали две кареты скорой помощи с мигалками,рассказали очевидцы редакции TagilCity.ru.
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Пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение Кушвы. В спасении пострадавших приняли участие 5 человек личного состава, была задействована 1 единица техники.
Подробности аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.
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