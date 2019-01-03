Спасатели срезали крышу: ДТП произошло под Нижним Тагилом

3 января около 16:19 на 183 км трассы Серов-Нижний Тагил произошло ДТП с участием автомобиля марки KIA Cerato и ВАЗ-2109. Для того, чтобы спасти пострадавших сотрудникам МЧС пришлось произвести деблокировку с помощью аварийно-спасательного инструмента.

Мы 40 минут стояли в пробке. Когда нам разрешили проехать, на встречу проехали две кареты скорой помощи с мигалками,рассказали очевидцы редакции TagilCity.ru.

Пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение Кушвы. В спасении пострадавших приняли участие 5 человек личного состава, была задействована 1 единица техники.