На Урале в массовом ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
Сегодня, 20:06ПроисшествияФото: vk.com/ekb.serov
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Сегодня, 3 января, около 13.40 на 70 километре автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает областное ГИБДД.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера», двигаясь со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Рено Сандеро», «Лэнд Ровер» и «Форд Фокус»
В результате аварии 60-летняя пассажирка «Ниссана» скончалась на месте до приезда скорой, еще один пассажир и водитель этого автомобиля получили травмы. Кроме того, при ДТП пострадали двое детей 2 и 4 лет, едущие в «Форде». Они перевозились на заднем пассажирском сидении автомобиля в детских креслах, поэтому серьезных ранений не получили.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По ее результатам будут установлены все обстоятельства происшедшего.
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