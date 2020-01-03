На Урале в массовом ДТП погибла женщина и пострадали двое детей

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера», двигаясь со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Рено Сандеро», «Лэнд Ровер» и «Форд Фокус»

В результате аварии 60-летняя пассажирка «Ниссана» скончалась на месте до приезда скорой, еще один пассажир и водитель этого автомобиля получили травмы. Кроме того, при ДТП пострадали двое детей 2 и 4 лет, едущие в «Форде». Они перевозились на заднем пассажирском сидении автомобиля в детских креслах, поэтому серьезных ранений не получили.