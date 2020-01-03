Под Нижним Тагилом фура насмерть сбила пешехода

36-летний мужчина, который шел по дороге без цели ее перейти, попал под колеса автомобиля MAN TGX с прицепом. В результате аварии пешеход получил травмы: ЗЧМТ, ушиб головного мозга, ушибленная рана лба, перелом ребер справа, гемоторакс, тупая травма живота. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в «Нижнетуринскую ЦГБ», где он скончался.