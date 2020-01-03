Под Нижним Тагилом фура насмерть сбила пешехода
Вчера, 23:59ПроисшествияФото: группа «Екатеринбург – Серов»
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Сегодня, 3 января, в 18.16 под Нижним Тагилом на 224 км автодороги Екатеринбург-Серов произошло ДТП, в котором погиб пешеход, сообщается в группе «Екатеринбург-Серов».
Сюжеты: Нижний Тагил
36-летний мужчина, который шел по дороге без цели ее перейти, попал под колеса автомобиля MAN TGX с прицепом. В результате аварии пешеход получил травмы: ЗЧМТ, ушиб головного мозга, ушибленная рана лба, перелом ребер справа, гемоторакс, тупая травма живота. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в «Нижнетуринскую ЦГБ», где он скончался.
По факту ДТП проводится проверка, опрашиваются очевидцы происшествия.
При этом ранее один из подписчиков группы просил обратить внимание, что по дороге Екатеринбург-Серов с 224-226 км идет пьяный мужчина одетый во все черное.
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