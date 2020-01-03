Свердловские полицейские застрелили напавшего на них мужчину с монтировкой

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых, инцидент произошел 31 декабря около 10 вечера. В дежурную часть поступил звонок от жительницы села Обуховское. По словам женщины, муж, находясь в алкогольном опьянении, избил ее и пытался задушить.

Когда полицейские прибыли на место, пьяный мужчина набросился на одного из них с монтировкой.

Он стал надвигаться на прапорщика 1975 года рождения, замахиваясь металлическим инструментом. Полицейский достал пистолет и предупредил, что выстрелит, но мужчина не остановился. Тогда прапорщик сделал предупредительный выстрел в воздух, но нападавшего не остановило и это. Силовик действовал в соответствии с федеральным законом «О полиции». В результате вооруженный металлическим предметом человек получил огнестрельные ранения. Прибывшие медики доставили семейного дебошира в больницу, где он скончался,отметил глава пресс-службы.