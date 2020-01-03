В Нижнем Тагиле во дворе дома на улице Тимирязева найден труп мужчины
Сегодня, 12:50ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня утром, 3 января, в Нижнем Тагиле на улице Тимирязева во дворе был обнаружен мертвый мужчина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», личность погибшего установлена. Его смерть не носит криминальный характер. По предварительным данным, мужчине 1959 года рождения стало плохо с с сердцем.
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Видео: vk.com/inc_nt
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