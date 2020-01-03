В Сети появилась видеозапись с моментом крушения самолета Bek Air в Казахстане
Сегодня, 14:52ПроисшествияФото: скриншот с видео
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В Сети опубликовано видео с моментом крушения самолета Fokker-100 в Казахстане, пишет ИА «Новые известия».
Запись появилась в Тelegram-канале «Подъем». На кадрах видно, как самолет заносит на дороге и он врезается в ограждение на частном участке.
Видео
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Видео: Тelegram-канал «Подъем»
Напомним, 27 декабря в Казахстане лайнер Fokker-100, следуя в Нур-Султан, потерял при взлете высоту и, пробив бетонное ограждение, врезался в двухэтажное строение. На борту были 93 пассажира и пять членов экипажа. 14 человек погибли, еще 35 получили ранения.
Бортовые самописцы лайнера планируется расшифровать до 10 января. Тогда же появятся предварительные результаты расследования.
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