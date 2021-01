«Машина в пиве и осколках»: в Екатеринбурге вандалы разбили окно автомобиля

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина, находясь в компании своих друзей, разбил окно припаркованной иномарки.

Инцидент произошел 1 января, на улице Колмогорова. Один из членов компании решил кинуть в окно автомобиля Mazda 6 бутылку пива. Стекло разбилось, после чего компания продолжила свой путь, сообщает Е1. Машина в пиве и осколках, все это замерзшее. Я обратилась в полицию, но мне сказали, что найти нарушителей будет трудно,рассказала владелица автомобиля. Связано это с тем, что на записях с камеры не видно лиц мужчин, а только силуэты. Напомним, в Нижнем Тагиле, 31 декабря, водитель, предположительно, синего «Рено» врезался в «Киа Рио». После виновник скрылся. Разбил «полморды» и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивается поврежденный синий «Рено»

