«Машина в пиве и осколках»: в Екатеринбурге вандалы разбили окно автомобиля

Инцидент произошел 1 января, на улице Колмогорова. Один из членов компании решил кинуть в окно автомобиля Mazda 6 бутылку пива. Стекло разбилось, после чего компания продолжила свой путь, сообщает Е1.
Машина в пиве и осколках, все это замерзшее. Я обратилась в полицию, но мне сказали, что найти нарушителей будет трудно,рассказала владелица автомобиля.
Связано это с тем, что на записях с камеры не видно лиц мужчин, а только силуэты.
Напомним, в Нижнем Тагиле, 31 декабря, водитель, предположительно, синего «Рено» врезался в «Киа Рио». После виновник скрылся.