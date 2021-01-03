«Машина в пиве и осколках»: в Екатеринбурге вандалы разбили окно автомобиля

«Машина в пиве и осколках»: в Екатеринбурге вандалы разбили окно автомобиля

Сегодня, 15:34ПроисшествияPhoto: Е1.ru
В Екатеринбурге нетрезвый мужчина, находясь в компании своих друзей, разбил окно припаркованной иномарки.

Инцидент произошел 1 января, на улице Колмогорова. Один из членов компании решил кинуть в окно автомобиля Mazda 6 бутылку пива. Стекло разбилось, после чего компания продолжила свой путь, сообщает Е1.

Машина в пиве и осколках, все это замерзшее. Я обратилась в полицию, но мне сказали, что найти нарушителей будет трудно,рассказала владелица автомобиля.

Связано это с тем, что на записях с камеры не видно лиц мужчин, а только силуэты.

Напомним, в Нижнем Тагиле, 31 декабря, водитель, предположительно, синего «Рено» врезался в «Киа Рио». После виновник скрылся.

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