Родители отмечали Новый год: на Урале автомобилист насмерть сбил двухлетнего ребенка

В тот день компания взрослых отмечала новогодние праздники. Вместе с ними было пятеро детей, которые отпросились погулять. На обратном пути несовершеннолетние двигались по правой обочине, сообщает KU66.RU. Когда четырнадцатилетняя девочка увидела приближающуюся к ним машину, она взяла за руку своего младшего брата. Однако ребенок неожиданно вырвался, выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля. Получив травмы, несовместимые с жизнью, мальчик скончался на месте.