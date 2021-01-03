Родители отмечали Новый год: на Урале автомобилист насмерть сбил двухлетнего ребенка

Родители отмечали Новый год: на Урале автомобилист насмерть сбил двухлетнего ребенка

Сегодня, 11:24ПроисшествияPhoto: KU66.RU
Инцидент произошел 2 января, во второй половине дня, в селе Рыбниковское под Каменском-Уральским. Там под колесами автомобиля скончался двухлетний ребенок.

В тот день компания взрослых отмечала новогодние праздники. Вместе с ними было пятеро детей, которые отпросились погулять. На обратном пути несовершеннолетние двигались по правой обочине, сообщает KU66.RU. Когда четырнадцатилетняя девочка увидела приближающуюся к ним машину, она взяла за руку своего младшего брата. Однако ребенок неожиданно вырвался, выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля. Получив травмы, несовместимые с жизнью, мальчик скончался на месте.

Позже на место происшествия прибыли представители территориального ОВД, ГИБДД города и Свердловской области. А также местная полиция, которая на данный момент проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное обоснованное решение, рассказали в правоохранительных органах Каменска-Уральского.

Напомним, в декабре, в Нижнем Тагиле, женщина на автомобиле «Тойота» устроила ДТП, в котором пострадали мать с ребенком.

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