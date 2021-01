В Ивделе 62-летний местный житель покончил с собой в новогоднюю ночь.

Его тело обнаружил сын, который пришел поздравить отца с праздником. В первую очередь мужчина вызвал сотрудников скорой помощи, но те не смогли помочь свердловчанину, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Напомним, в Екатеринбурге 20-летний гражданин Киргизии покончил с собой за сутки до открытия границы с родиной. На урале мигрант совершил самоубийство за сутки до открытия границы с родиной

