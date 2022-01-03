40 пассажиров автобуса чуть не погибли в ДТП под Нижним Тагилом

Как сообщили в обласной ГИБДД, в ДТП попал рейсовый автобус. Машина двигалась по маршруту «Краснотурьинск — Екатеринбург». На скользкой дороге водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения.
В автобусе был его сменщик и 40 пассажиров. Спасло их мастерство шофера, у которого стаж вождения составляет более 30 лет. За это время он к ответственности не привлекался.
Пассажиры остались в живых. Их доставили в Екатеринбург водители попутного транспорта.
Перед выездом оба водителя автобуса прошли предрейсовый медосмотрТранспорт находился на маршруте три часа. Сначала им управлял мужчина 1986 года рождения, который провел за рулем два часа. Затем эстафету принял напарник, он сел за «баранку» в посёлке Евстюниха, сообщили в ГИБДД. Спустя еще один час автобус потерял дорогу, съехал в кювет и застрял в сугробе.