40 пассажиров автобуса чуть не погибли в ДТП под Нижним Тагилом

Перед выездом оба водителя автобуса прошли предрейсовый медосмотрТранспорт находился на маршруте три часа. Сначала им управлял мужчина 1986 года рождения, который провел за рулем два часа. Затем эстафету принял напарник, он сел за «баранку» в посёлке Евстюниха, сообщили в ГИБДД. Спустя еще один час автобус потерял дорогу, съехал в кювет и застрял в сугробе.