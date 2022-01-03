Девять детей в Омске отравились хлором на отдыхе в сауне

В сауне на улице Дианова решили отдохнуть три семьи. Взрослые со своими детьми приехали туда вечером. Они отдыхали и купались в бассейне. После 22.00, когда омичи вернулись домой, случилось неожиданное. Девочки и мальчики, которым от 3 до 16 лет, стали жаловаться на недомогание и боль. Родители незамедлительно вызвали «скорую помощь».