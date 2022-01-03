Из-за ДТП на мосту Циолковского в Нижнем Тагиле образовалась пробка

Из-за ДТП на мосту Циолковского в Нижнем Тагиле образовалась пробка

Из-за ДТП на мосту Циолковского в Нижнем Тагиле образовалась пробка

Сегодня, 21:52
Происшествия
Фото: скриншот видео "Сетей Тагила", паблик Инцидент Нижний Тагил
Автомобильная авария на мосту Циолковского в Нижнем Тагиле на время парализовала движение транспорта вечером 3 января.

«Пробка на полгорода», так назвали затор автомобилисты из Нижнего Тагила в соцсетях. Вечером 3 декабря многие из них простояли около часа на мосту Циолковского. Это путепровод, по которому 31 декабря временно открыли двустороннее движение. Проезд для большегрузов запрещен, установлено ограничение скорости до 20 километров в час.

«В дежурную часть обратились очевидцы происшествия, чтобы уточнить, действительно ли на мосту ДТП. При проверке оказалось, что ДТП действительно произошло. Столкнулись два автомобиля. В ГИБДД водители не обращались, разъехались по европротоколу. Пострадавших нет»,сообщили TagilCity.ru в управлении ГИБДД.

Обгон на мосту запрещен, но автомобиль выехал на левую полосу и столкнулся с попутной машиной в правом ряду. Транспортные средства, что называется, притерлись. Но обошлось без конфликта.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
городСвердловская областьдтппробкамассовое дтпНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы