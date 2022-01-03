Из-за ДТП на мосту Циолковского в Нижнем Тагиле образовалась пробка

«Пробка на полгорода», так назвали затор автомобилисты из Нижнего Тагила в соцсетях. Вечером 3 декабря многие из них простояли около часа на мосту Циолковского. Это путепровод, по которому 31 декабря временно открыли двустороннее движение. Проезд для большегрузов запрещен, установлено ограничение скорости до 20 километров в час.