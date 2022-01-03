Под Екатеринбургом в лобовом ДТП погибла женщина и пострадали двое детей

Под Екатеринбургом в лобовом ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
Под Екатеринбургом в лобовом ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
Сегодня, 19:45ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Смертельная авария произошла около 15 часов 40 минут на 72 км автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Лоб в лоб столкнулись «Митсубиси» и «Ларгус».

Под Екатеринбургом произошла смертельная автомобильная авария. Лоб в лоб столкнулись внедорожник «Митсубиси Паджеро» и «Лада Ларгус».

Водитель внедорожника пошел на обгон, выяснили инспекторы ГИБДД. Однако что-то пошло не так, и машина потеряла управление.

Масса этой иномарки в снаряженном состоянии — более двух тонн. Автомобиль вынесло на встречную полосу, которая в тот момент была несвободной. По ней двигался «Лада Ларгус».

Удар пришелся в правую часть «Митсубиси». Женщина-пассажир 1955 года рождения получила травмы и скончалась до приезда «скорой помощи». Водитель иномарки и его пассажиры, в том числе двое детей, госпитализированы.

Все участники ДТП — жители свердловской столицы. Обстоятельства ДТП пока уточняются, сообщили в региональном управлении ГИБДД. О состоянии пострадавших пока информации нет.

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Екатеринбург
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