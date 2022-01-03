Под Екатеринбургом в лобовом ДТП погибла женщина и пострадали двое детей

Под Екатеринбургом произошла смертельная автомобильная авария. Лоб в лоб столкнулись внедорожник «Митсубиси Паджеро» и «Лада Ларгус».
Водитель внедорожника пошел на обгон, выяснили инспекторы ГИБДД. Однако что-то пошло не так, и машина потеряла управление.
Масса этой иномарки в снаряженном состоянии — более двух тонн. Автомобиль вынесло на встречную полосу, которая в тот момент была несвободной. По ней двигался «Лада Ларгус».
Удар пришелся в правую часть «Митсубиси». Женщина-пассажир 1955 года рождения получила травмы и скончалась до приезда «скорой помощи». Водитель иномарки и его пассажиры, в том числе двое детей, госпитализированы.
Все участники ДТП — жители свердловской столицы. Обстоятельства ДТП пока уточняются, сообщили в региональном управлении ГИБДД. О состоянии пострадавших пока информации нет.