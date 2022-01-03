После гибели женщины в ДТП под Екатеринбургом прокуратура организовала проверку

После гибели женщины в ДТП под Екатеринбургом прокуратура организовала проверку

После гибели женщины в ДТП под Екатеринбургом прокуратура организовала проверку

Вчера, 23:38
Происшествия
Фото: 1Медиахолдинг 1Mi
Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП. Один человек в нем погиб, еще пятеро пострадали.

Дорожная авария произошла днем 3 января. После 15.30 в оперативные службы поступило сообщение о ДТП на 72 километре дороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган». Здесь, на территории Каменского городского округа, столкнулись два автомобиля — «Митцубиси» и «Лада Ларгус».

За рулем внедорожника был мужчина 1955 года рождения. Машина двигалась со стороны Екатеринбурга в направлении Каменска-Уральского. Водитель пошел на обгон, допустил занос транспортного средства, и потерял управление.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

Как результат, легковушку вынесло на встречную полосу, и она столкнулась с «Ларгусом». Управлявший этим авто свердловчанин 1966 года рождения не смог уйти от удара.

Пассажир «Митцубиси», ровесница водителя, получила смертельные травмы. Еще пять человек были госпитализированы в больницу. Это водители и пассажиры, в том числе двое детей. Одному из них 11 лет, другому 15, сообщает ГИБДД. Водитель внедорожника ранее 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Стаж вождения у него 23 года, а у водителя «Лада Ларгус» — 26 лет.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Прокуратура Каменского района взяла ее ход на контроль.

Сюжеты:
Екатеринбург
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