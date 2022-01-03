Стая бездомных собак в Нижнем Тагиле терроризирует водителей

Одна из таких свор бродит по Серебрянскому тракту мешая автомобилистам. Как сообщают в соцсетях водители, это примерно 15 особей. Дворняжки лезут чуть ли не под колеса, поэтому езда по дороге опасна. Никогда не знаешь, в какой момент и откуда выскочит бродячее животное.