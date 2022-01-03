Стая бездомных собак в Нижнем Тагиле терроризирует водителей

Недавние снегопады в Нижнем Тагиле осложнили жизнь бездомных животных. Сугробы скрыли под собой многие свалки мусора, и собачьи стаи двинули к жилью человека. Туда, где можно найти пропитание.
Одна из таких свор бродит по Серебрянскому тракту мешая автомобилистам. Как сообщают в соцсетях водители, это примерно 15 особей. Дворняжки лезут чуть ли не под колеса, поэтому езда по дороге опасна. Никогда не знаешь, в какой момент и откуда выскочит бродячее животное.
Массовое появление собак тагильчане связывают с доступностью контейнерных площадок во дворах. На глазах у людей собаки дружно ловят и закусывают кошками. Некоторые местные женщины боятся за своих детей и одних не выпускают на улицу.