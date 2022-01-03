Три человека получили травмы в ДТП на свердловской трассе

Предварительно установлено, что 19-летний водитель машины «Лада Калина» превысил скорость и, проезжая кривую дорогу малого радиуса, не сумел справиться с управлением. В результате автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Лада Гранта». Водитель «Калины» получил права лишь три месяца назад, сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Итогом аварии стало то, что пострадали три человека: пассажир «Лады Калины», водитель и 52-летняя пассажирка «Лады Гранты». Все они доставлены в больницу. Установлено, что на момент инцидента участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, а водители находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, На дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган под Каменском -Уральским накануне Нового года столкнулись Renault Scenic и BMW X6. После аварии трое детей остались без родителей.