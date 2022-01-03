В Нижнем Тагиле среди зимы подтопило парковку около парка «Народный»

В Нижнем Тагиле среди зимы подтопило парковку около парка «Народный»
В Нижнем Тагиле среди зимы подтопило парковку около парка «Народный»
Сегодня, 18:48ПроисшествияФото: группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте»
В Нижнем Тагиле 3 декабря произошла утечка из водопровода. Результатом этого стало подтопление подъездной дороги к парку «Народный».

По сообщениям в соцсетях, вода на дорогу около парка «Народный» хлынула во второй половине дня. Около 15.00 проезжая часть оказалась частично подтоплена, чему доказательством — видеокадры с места происшествия, размещенные в паблике «ЧП Нижний Тагил» социальной сети ВКонтакте.

Видео: группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте»

Как сообщили TagilCiTy в Единой дежурной диспетчерской службе города, произошла утечка из трубопровода. К настоящему моменту специалисты коммунальной организации, отвечающей за его техническое состояние, уже устранили порыв. В местах наибольшего скопления воды сделана подсыпка.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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